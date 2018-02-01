Главная>>В мире>>Ограбление ювелирного магазина со стрельбой на востоке Петербурга
В мире
RSS
Ограбление ювелирного магазина со стрельбой на востоке Петербурга
Скачать Поделиться

1 Февраля 2018 07:13

Ограбление ювелирного магазина со стрельбой на востоке Петербурга

Задержаны двое подозреваемых. Третьему удалось скрыться. Полицейские начали погоню, и машина преступников оказалась заблокирована. Тогда мужчины вышли на улицу и начали стрельбу. Ранен полицейский. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =