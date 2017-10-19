18 Октября 2017 21:21

Активно участвуют в социальной жизни страны белорусы и целыми семьями. Буквально через неделю в столице пройдет финал конкурса "Семья года". Семь лучших претендентов на сцене Театра юного зрителя представят жюри визитную карточку своей семьи, родословное древо и социально значимый проект. По словам участников, долго готовиться не приходится, ведь общественные дела - это их привычный образ жизни. О том, как будни могут стать моделью счастливого семейного быта, - Татьяна Король.

Эти семьи - эталон самого понятия "семья": мужчина во главе, принимающий судьбоносные решения.

Даже если иногда мнения расходятся, настоящую семью объединит фраза из романа Александра Дюма - "один за всех и все за одного" или семейный совет.

И все хором признаются, участие в конкурсе "Семья года" - коллективное решение. Конечно, так называемый зачинщик один, но если это его цель, она автоматически становится общей.

Всего после районных и городских этапов отбора в суперфинал третьего в истории Беларуси конкурса "Семья года" вышли 7 лучших, представляющих свой регион. Для этих семей до 27 октября ночи стали бессонными, а репетиции каждый день. Но, по словам участников, это того стоит.

Конечно, в формате визиток, театральных постановок невозможно рассказать за пять минут о своей семье, но эти люди каждым своим внимательным жестом и добрым словом друг к другу подлинно демонстрируют главное в своей жизни.

Каждый год в Беларуси регистрируют 65 тысяч новых молодых семей. Спустя несколько лет у любящих родителей появляются дети - примерно 120 тысяч малышей ежегодно становятся гражданами нашей страны. Важно, что теперь все чаще модель белорусской семьи состоит не из трех человек, где один ребенок, а из четырех и более. Растет и количество многодетных семей, сейчас их 95 тысяч.

Многие скажут, что семейные ценности в современном мире отходят на второй план - главное реализовать себя в карьере, быть полезным обществу. Но почему так часто в своих интервью те самые успешные люди говорят об одиночестве и о том, что вовремя не создали семью или даже забыли свое семейное древо.