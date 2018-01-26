О незаконных методах работы украинских спецслужб заявляло Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

25 Января 2018 21:19

Впрочем, о незаконных методах работы украинской полиции и спецслужб неоднократно заявляло и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В последние годы эксперты этого ведомства внимательно мониторят ситуацию в стране в связи с конфликтом в Донбассе. Данные о пытках, незаконных задержаниях и даже внесудебных казнях содержатся в каждом докладе ООН. Только за минувший год их было обнародовано три.

Буквально на днях результаты исследования, посвященного полицейскому произволу, опубликовал и Харьковский институт социальных исследований. Цифры - красноречивые. По итогам 2017-го жертвами насилия со стороны полицейских стали примерно 640 тысяч украинцев. Это значит, что каждые 49 секунд в стране фиксируется случай незаконного насилия со стороны правоохранителей. В числе мер незаконного воздействия эксперты отмечают запугивание, угрозы, в том числе родственникам жертв, унижение человеческого достоинства и пытки. Им, по данным института, подверглись 96 тысяч задержанных либо арестованных.

В интервью немецкой "Дойче Велле" украинские правозащитники подчеркивают, что эта ситуация - итог неудачной реформы МВД. Полицейские и следователи заинтересованы в улучшении показателей по задержаниям и фальсифицируют отчетность с помощью насилия. В противном случае силовики попросту получат меньшую зарплату, отмечают эксперты.