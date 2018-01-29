Беларусь - категорический сторонник существования сильного ЕС

30 Января 2018 13:02

Эту позицию сегодня огласил Президент Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности европейского пространства.

Речь шла и о сотрудничестве в рамках "Восточного партнерства". Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эта инициатива стала чисто политизированной. А должна быть приземленной и практикоориентированной.