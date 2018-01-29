Президент
30 Января 2018 13:02
Беларусь - категорический сторонник существования сильного ЕС
Эту позицию сегодня огласил Президент Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности европейского пространства.
Речь шла и о сотрудничестве в рамках "Восточного партнерства". Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы эта инициатива стала чисто политизированной. А должна быть приземленной и практикоориентированной.
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