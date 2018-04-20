Новым председателем Госсовета Кубы стал 58-летний Мигель Диас-Канель

20 Апреля 2018 17:01

С избранием его поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что благодаря совместной работе белорусско-кубинские отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень. Мигель Диас-Канель сменил на посту руководителя страны - 86-летнего Рауля Кастро. Белорусский лидер поздравил Рауля Кастро и кубинский народ с успешным завершением электорального процесса и выразил убеждение, что Рауль Кастро, продолжая свою ответственную деятельность на посту первого секретаря ЦК Компартии Кубы, останется сторонником наращивания добрых и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Таким образом, на Кубе закончилась эра правления династии Кастро.