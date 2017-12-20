Новые подробности взрыва в российском Ставрополе

20 Декабря 2017 13:07

Как стало известно несколько минут назад, мужчина, который подорвал гранату в многоэтажном доме, присягнул на верность "Исламскому государству". В его планах было запустить детонатор еще одного устройства. В квартире нападавшего нашли взрывчатку мощностью пять килограммов в тротиловом эквиваленте.