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Новые подробности взрыва в российском Ставрополе
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20 Декабря 2017 13:07

Новые подробности взрыва в российском Ставрополе

Как стало известно несколько минут назад, мужчина, который подорвал гранату в многоэтажном доме, присягнул на верность "Исламскому государству". В его планах было запустить детонатор еще одного устройства. В квартире нападавшего нашли взрывчатку мощностью пять килограммов в тротиловом эквиваленте.

  

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