Рубрика "Матчбол"

16 Октября 2017 18:08

Интрига в белорусском футболе сохранится до последнего тура. БАТЭ засчитано техническое поражение, а минское "Динамо" побеждает лидера чемпионата - солигорский "Шахтер". Три клуба из Минского региона борются за чемпионский титул. В рубрике "Матчбол" репортаж с одного из ключевых матчей в конце сезона.

Чем ближе завершение чемпионата Беларуси по футболу, тем больше напряженных и интересных игр. "Матчбол" в прошедший уик-энд пожаловал в Солигорск, где встретились клубы, которые мечтают стать лучшими командами страны и сместить с многолетнего золотого пьедестала борисовский БАТЭ. Но первое место только одно.

Погода для футбола в Солигорске была не самой лучшей, но афиша матча обещала что-то интересное. "Шахтер" пока первый, он и оставался бы лидером даже после поражения. А "Динамо" и БАТЭ пытаются догнать солигорский клуб. На прошлой неделе за несколько дней до игры, когда мы разговаривали с главным тренером "Шахтера", оптимизма у него было очень много.

Стадион "Строитель", как и предполагалось, собрал полные трибуны. Солигорск вообще спортивный город. Кроме футбольного "Шахтера", здесь есть и хоккейный, и даже волейбольный клубы. Последний, между тем, стал чемпионом Беларуси в прошлом сезоне. Но футбол, конечно, по популярности спорт номер один. Поэтому напряжение игроки клуба ощущают всегда.

Гол в матче был единственным. В самом конце первой половины встречи Урош Николич, игрок "Динамо", отправил мяч в сетку ворот "Шахтера". 1:0 - так игра и завершилась.

На следующий день в Борисове БАТЭ принимал футбольный клуб "Витебск". Пропустив на четвертой минуте, желто-голубые отыгрываются, 3:1.

Уже в четверг БАТЭ на "Борисов-Арене" примет знаменитый клуб из Германии - "Кельн". В следующем выпуске результата матча. Верим, что положительный.