Новая волна нападений "Талибана". В Афганистане погибли полсотни мирных жителей

На востоке Афганистана полсотни мирных жителей погибли при авиаударе США и нападении талибов. Боевики провели скоординированные атаки из разных направлений в провинции Логар. В стране идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах Афганистана и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят совместные операции по борьбе с терроризмом.