Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномальных холодов

3 Января 2018 17:04

Мороз до минус 30-ти превратил бурлящие ниспадающие потоки в настоящее царство зимней сказки. Впрочем, вода в водопадах замерзла не полностью. Водяная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на камни, перила и деревья. Уникальное зрелище привлекает тысячи туристов.