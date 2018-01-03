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Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномальных холодов
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3 Января 2018 17:04

Ниагарский водопад сковало льдом из-за аномальных холодов

Мороз до минус 30-ти превратил бурлящие ниспадающие потоки в настоящее царство зимней сказки. Впрочем, вода в водопадах замерзла не полностью. Водяная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на камни, перила и деревья. Уникальное зрелище привлекает тысячи туристов. 

  

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