Главная>>В мире>>Несущие вахту на МКС российские космонавты поздравили планету с праздником
В мире
RSS
Несущие вахту на МКС российские космонавты поздравили планету с праздником
Скачать Поделиться

12 Апреля 2018 15:16

Несущие вахту на МКС российские космонавты поздравили планету с праздником

Сегодня – День космонавтики. Несущие вахту на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, космонавт с белорусскими корнями, поздравили планету с праздником.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель: "Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь - отмечать этот день в космосе на борту МКС. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет, со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности".

Беларусь сегодня занимает прочное место в мировом процессе освоения космического пространства. Сейчас идет работа над новым спутником. А в сентябре наша страна примет международный космический конгресс.

  

Другие новости

Авария в порту Гондураса Аварыя ў порце Гандураса 12.04.2018 09:06 / В мире Авария в порту Гондураса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =