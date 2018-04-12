Несущие вахту на МКС российские космонавты поздравили планету с праздником

12 Апреля 2018 15:16

Сегодня – День космонавтики. Несущие вахту на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, космонавт с белорусскими корнями, поздравили планету с праздником.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель: "Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем космонавтики! Для нас особенная честь - отмечать этот день в космосе на борту МКС. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет, со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности".

Беларусь сегодня занимает прочное место в мировом процессе освоения космического пространства. Сейчас идет работа над новым спутником. А в сентябре наша страна примет международный космический конгресс.