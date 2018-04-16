Неспокойно в Барселоне

16 Апреля 2018 12:09

Более 300 тысяч человек приняли участие в массовой акции протеста. Местные жители требуют освободить политиков, которых заключили под стражу по обвинениям в организации референдума о независимости Каталонии. Их поддержали два крупнейших профсоюза Испании. Сейчас с полтора десятка каталонских политиков находятся под стражей в Мадриде, а бывший глава женералитета Карлес Пучдемон ожидает экстрадиции из Германии. По мнению наблюдателей, манифестации в Каталонии будут набирать силу по мере приближения даты избрания нового главы региона.