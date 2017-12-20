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Не менее 11 человек погибли в результате нападения талибов в афганской провинции Кундуз
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20 Декабря 2017 15:05

Не менее 11 человек погибли в результате нападения талибов в афганской провинции Кундуз

Среди жертв 8 сотрудников полиции и 3 мирных жителя. Еще несколько человек получили ранения. Ситуация в Афганистане за последнее время заметно ухудшилась. Так, в воскресенье талибы совершили нападение в провинции Бадгис на западе страны, в результате погиб полицейский. А накануне боевики взяли под контроль тренировочный центр Национального управления безопасности в Кабуле. 
  

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