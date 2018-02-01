Наезд на пешеходов в Шанхае не был спланированной атакой

2 Февраля 2018 12:08

Власти Китая заявили, что перед инцидентом в салоне машины произошло возгорание. Водитель курил в автомобиле, который перевозил газовые баллоны. Фургон заехал на тротуар и, тараня пешеходов, врезался в дерево, после чего загорелся. В самом авто, по некоторым данным, находились 6 человек. Сообщается о 18 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии.