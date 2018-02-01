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На севере Франции произошла крупная стычка мигрантов
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2 Февраля 2018 07:04

На севере Франции произошла крупная стычка мигрантов

Всего в драке участвовали более ста человек - выходцы из Эритреи и Афганистана. Пострадали 17. Четверо госпитализированы в крайне тяжелом состоянии - с пулевыми ранениями. На место инцидента оперативно прибыла полиция, но офицеры целый час не могли разнять мигрантов. Власти города Кале проведут экстренное совещание с участием главы МВД Франции.

  

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