На севере Франции произошла крупная стычка мигрантов

2 Февраля 2018 07:04

Всего в драке участвовали более ста человек - выходцы из Эритреи и Афганистана. Пострадали 17. Четверо госпитализированы в крайне тяжелом состоянии - с пулевыми ранениями. На место инцидента оперативно прибыла полиция, но офицеры целый час не могли разнять мигрантов. Власти города Кале проведут экстренное совещание с участием главы МВД Франции.