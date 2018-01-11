В мире
11 Января 2018 12:06
На панамском нефтяном танкере у берегов Китая прогремел взрыв
Напомним, судно ранее столкнулось с сухогрузом и загорелось. Из-за инцидента работы по ликвидации огня временно прекращены. Поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. По данным местных властей, горение газового конденсата, который перевозил панамский танкер, создает угрозу для экологии. Он содержит в себе токсичный сероводород и при горении выделяет ядовитые пары. Напомним, нефтяной танкер, который принадлежит иранской компании, столкнулся с китайским сухогрузом 6 января. В результате 31 человек пропал без вести, тело одного моряка было найдено. Всех членов экипажа сухогруза удалось спасти.
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