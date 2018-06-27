Стартовал международный турнир по стендовой стрельбе под эгидой МВД

27 Июня 2018

Быстрота реакции, твердость руки и достижение результата. Под эгидой МВД стартовал международный турнир по стендовой стрельбе, в котором участвуют 13 команд. Этот первый турнир, посвященный Дню Независимости, собрал сильнейших людей нашей страны. Соревнования проводятся среди госорганов, входящих в систему обеспечения национальной безопасности, а его главная особенность - призы от имени Президента Беларуси. По словам министра внутренних дел, компакт-спортинг - это мужской вид спорта, который хорошо подходит настоящим правоохранителям: требует хорошей физподготовки, внимания, умения анализировать ситуацию и принимать быстрые верные решения.

Площадка построена по канонам олимпийского движения. Единственная особенность - инфраструктура, она приближает компакт-спортинг к полевым условиям, например, охоте. Поэтому Центр повышения квалификации МВД сможет принимать соревнования самого высокого уровня. Турнир пройдет по международным правилам в командном и личном зачетах. Итоги подведут завтра.

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