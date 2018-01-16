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На Осло обрушился сильнейший снегопад
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16 Января 2018 15:03

На Осло обрушился сильнейший снегопад

Осадки не прекращались в норвежской столице всю ночь. В результате проезжая часть оказалась под плотным слоем снега. Это привело к настоящему хаосу на дорогах. В регионе - десятки ДТП, наблюдаются задержки общественного транспорта.

  

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