На Осло обрушился сильнейший снегопад

16 Января 2018 15:03

Осадки не прекращались в норвежской столице всю ночь. В результате проезжая часть оказалась под плотным слоем снега. Это привело к настоящему хаосу на дорогах. В регионе - десятки ДТП, наблюдаются задержки общественного транспорта.