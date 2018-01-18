На Нидерланды обрушилась снежная буря

18 Января 2018 17:04

В стране объявлен красный уровень опасности. Уже известно о двух погибших. Порывы ураганного ветра достигают 140 метров в час. В регионе перебои в работе общественного транспорта. А в аэропорту Амстердама Схипхол отменены 260 авиарейсов, еще десятки задержаны. Среди них и рейс Белавиа. Он задержан на три часа. Следите за расписанием. Планируется, что лайнер прилетит в 19:30.