Главная>>В мире>>На Нидерланды обрушилась снежная буря
В мире
RSS
На Нидерланды обрушилась снежная буря
Скачать Поделиться

18 Января 2018 17:04

На Нидерланды обрушилась снежная буря

В стране объявлен красный уровень опасности. Уже известно о двух погибших. Порывы ураганного ветра достигают 140 метров в час. В регионе перебои в работе общественного транспорта. А в аэропорту Амстердама Схипхол отменены 260 авиарейсов, еще десятки задержаны. Среди них и рейс Белавиа. Он задержан на три часа. Следите за расписанием. Планируется, что лайнер прилетит в 19:30.

  

Другие новости

Вспышка кори в Украине Успышка адру ва Украіне 18.01.2018 12:05 / В мире Вспышка кори в Украине
Летающая ванна Лятаючая ванна 18.01.2018 08:10 / В мире Летающая ванна

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =