На Испанию обрушились мощные снегопады и сильный ветер

2 Февраля 2018 15:11

Из-за стихии на нескольких десятках дорог было перекрыто движение. В регионе Кантабрия высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. Красный уровень опасности объявлен и в Астурии, жителей которой предупредили также о возникновении больших волн на побережье.