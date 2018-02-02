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На Испанию обрушились мощные снегопады и сильный ветер
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2 Февраля 2018 15:11

На Испанию обрушились мощные снегопады и сильный ветер

Из-за стихии на нескольких десятках дорог было перекрыто движение. В регионе Кантабрия высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. Красный уровень опасности объявлен и в Астурии, жителей которой предупредили также о возникновении больших волн на побережье. 

  

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