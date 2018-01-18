В мире
18 Января 2018 13:06
МВД Казахстана подтвердило гибель 52 человек
Только что МВД Казахстана подтвердило гибель 52 человек. Все граждане Узбекистана. Пассажирский автобус загорелся в Актюбинской области несколько часов назад на ходу. Выбраться удалось пятерым, в том числе двум водителям. Главная версия - возгорание проводки. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
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