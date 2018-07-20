Полиция Германии устанавливает подробности резни, которая произошла сегодня на севере страны. Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке. 14 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Это выходец из Ирана. По словам очевидцев, подозреваемый сначала бросил на пол рюкзак, из которого пошел дым. После достал нож и набросился на пассажиров. Водитель в этот момент резко затормозил и открыл двери, чтобы находящиеся внутри люди могли покинуть автобус. После ЧП полиция города развернула крупномасштабную операцию. Версию теракта власти не рассматривают.