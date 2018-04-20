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Мощный взрыв прогремел на западе Чили
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22 Апреля 2018 12:07

Мощный взрыв прогремел на западе Чили

В больнице города Консепсьон произошла утечка газа. Погибли три человека. Один из корпусов клиники оказался разрушенным. Сейчас идет разбор завалов.

 

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