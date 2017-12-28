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Мощные снегопады спровоцировали энергоаварии в Кыргызстане
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28 Декабря 2017 13:02

Мощные снегопады спровоцировали энергоаварии в Кыргызстане

Отключение электричества затронуло несколько районов столицы - Бишкека. А в селе Кегети Чуйской области более ста школьников отравились угарным газом на дискотеке после того, как из-за отключения света решили использовать генератор. В некоторых частях страны снежные лавины накрыли автомобили.
  

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