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Мощные снегопады с ураганным ветром обрушились на Японию
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27 Декабря 2017 12:06

Мощные снегопады с ураганным ветром обрушились на Японию

За сутки выпало около 40-ка сантиметров осадков. Погиб один человек, более 15-ти пострадали. Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки и аварии. Ветер сбивает людей с ног. Синоптики улучшения ситуации не обещают.

И жители восточного побережья США борются с последствиями снегопадов. Полутораметровые сугробы выросли в Пенсильвании всего за сутки. В некоторых городах введен режим ЧП. Закрыты медицинские и госучреждения, аэропорт и вокзалы.

  

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