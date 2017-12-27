В мире
27 Декабря 2017 12:06
Мощные снегопады с ураганным ветром обрушились на Японию
За сутки выпало около 40-ка сантиметров осадков. Погиб один человек, более 15-ти пострадали. Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки и аварии. Ветер сбивает людей с ног. Синоптики улучшения ситуации не обещают.
И жители восточного побережья США борются с последствиями снегопадов. Полутораметровые сугробы выросли в Пенсильвании всего за сутки. В некоторых городах введен режим ЧП. Закрыты медицинские и госучреждения, аэропорт и вокзалы.
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