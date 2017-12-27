Мощные снегопады с ураганным ветром обрушились на Японию

27 Декабря 2017 12:06

За сутки выпало около 40-ка сантиметров осадков. Погиб один человек, более 15-ти пострадали. Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки и аварии. Ветер сбивает людей с ног. Синоптики улучшения ситуации не обещают.

И жители восточного побережья США борются с последствиями снегопадов. Полутораметровые сугробы выросли в Пенсильвании всего за сутки. В некоторых городах введен режим ЧП. Закрыты медицинские и госучреждения, аэропорт и вокзалы.