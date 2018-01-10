10 Января 2018 08:03

Срочные новости в эти минуты приходят из Гондураса. Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море. Эпицентр толчков находился в 200 километрах от побережья - на глубине 33-х километров. Сейсмологи предупредили об угрозе цунами. Сильные волны могут достигнуть берегов в радиусе тысячи километров. Власти начали эвакуацию.