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Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море
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10 Января 2018 08:03

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море

Срочные новости в эти минуты приходят из Гондураса. Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море. Эпицентр толчков находился в 200 километрах от побережья - на глубине 33-х километров. Сейсмологи предупредили об угрозе цунами. Сильные волны могут достигнуть берегов в радиусе тысячи километров. Власти начали эвакуацию.

  

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