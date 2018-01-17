МОК не предоставит права выступить на Олимпиаде легендарному Оле-Эйнару Бьерндалену

17 Января 2018 15:14

И все-таки Игры пройдут без короля биатлона. Международный олимпийский комитет не предоставит права выступить на Олимпиаде в Пхенчхане легендарному норвежцу Оле-Эйнару Бьерндалену. Причина в том, что МОК не выдает никаких специальных приглашений на Игры. Ранее 43-летний спортсмен не был включен в состав сборной Норвегии на главный старт четырехлетия из-за низких результатов в сезоне. Напомним, Бьерндален принимал участие в шести последних Олимпиадах и стал рекордсменом по числу побед в зимних Играх - на его счету 8 золотых медалей.