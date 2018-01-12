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Массовые протесты вспыхнули в Вене
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14 Января 2018 09:10

Массовые протесты вспыхнули в Вене

Около 20 000 человек вышли на демонстрацию против нового коалиционного правительства и правой политики канцлера. Организаторы манифестации обвиняют кабинет Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах. Было перекрыто несколько улиц и ограничено движение наземного транспорта. О беспорядках не сообщается. Напомним, ранее Себастьян Курц подтвердил намерение нового правительства положить конец нелегальной миграции в страну. Он назвал "полным провалом" действия политиков, которые несут ответственность за большой поток мигрантов, хлынувший в Европу в 2015 году.

  

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