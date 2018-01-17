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Летающая ванна
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18 Января 2018 08:10

Летающая ванна

Удивили так удивили. Немецкие кулибины изобрели ванну, способную летать. Они сняли на видео первые банные маневры. Ванну с установленным внутри нее креслом в воздух поднимают прикрепленные по бокам 6 винтов. Примерно такие же, как на квадрокоптерах, только мощнее. А первый полет в ванне, как это ни банально, состоялся в магазин за едой.

  

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