Курьезный случай на американском канале KTVU

16 Января 2018 09:08

Ведущий, рассказывая о погоде в Сан-Франциско, заметил, что на камеру, которая снимала город с высоты птичьего полета, уселась ворона. Тамайо не растерялся. Он вышел из кадра и предложил зрителям полюбоваться пернатым гостем. Птица несколько раз заглянула в объектив, после чего скрылась, а ведущий продолжил программу.