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Курьезный случай на американском канале KTVU
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16 Января 2018 09:08

Курьезный случай на американском канале KTVU

Ведущий, рассказывая о погоде в Сан-Франциско, заметил, что на камеру, которая снимала город с высоты птичьего полета, уселась ворона. Тамайо не растерялся. Он вышел из кадра и предложил зрителям полюбоваться пернатым гостем. Птица несколько раз заглянула в объектив, после чего скрылась, а ведущий продолжил программу.

  

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