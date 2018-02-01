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Крупный пожар вспыхнул в доме для престарелых в японском Саппоро
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1 Февраля 2018 09:05

Крупный пожар вспыхнул в доме для престарелых в японском Саппоро

Погибли не менее 11 человек. Всего в здании проживали 16 человек. Пятерым из них удалось спастись. К месту были направлены 40 пожарных расчетов. Причина возгорания пока не установлена. Ведется следствие.

  

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