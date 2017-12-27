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Киев и самопровозглашенные республики совершили обмен пленными
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27 Декабря 2017 19:11

Киев и самопровозглашенные республики совершили обмен пленными

Киев и самопровозглашенные республики совершили обмен пленными — самый масштабный за время конфликтов на территории Украины. 74 заложника, которые были в Донбассе, освобождены, однако на родину вернулись 73 человека, сообщила уполномоченная ДНР Дарья Морозова. В свою очередь официальный Киев передал ДНР и ЛНР 246 пленных. Ранее 40 заложников уже были освобождены, еще 20 решили остаться.

  

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