27 Декабря 2017 19:11

Киев и самопровозглашенные республики совершили обмен пленными — самый масштабный за время конфликтов на территории Украины. 74 заложника, которые были в Донбассе, освобождены, однако на родину вернулись 73 человека, сообщила уполномоченная ДНР Дарья Морозова. В свою очередь официальный Киев передал ДНР и ЛНР 246 пленных. Ранее 40 заложников уже были освобождены, еще 20 решили остаться.