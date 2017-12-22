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Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл
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21 Декабря 2017 17:04

Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл

Романтичные снимки в честь помолвки пары появились в Twitter резиденции. Возлюбленные позировали Алекси Любомирскому — одному из самых известных fashion-фотографов Британии.

Напомним, на прошлой неделе принц и его невеста объявили дату свадьбы - 19 мая 2018 года.

  

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