Громкий скандал в американской Калифорнии

16 Января 2018 12:06

Полиция арестовала супружескую пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей. Стражам порядка дозвонилась девочка - ей удалось сбежать из-под жесткого контроля родителей. Она сообщила, что ее мать и отец удерживают на цепях 12 братьев и сестер. Прибывшие на место инцидента правоохранители убедились в сказанном. Действительно, дети четы Турпин содержались в темных плохо пахнущих помещениях. Некоторые были прикованы к кроватям. Причину такого отношения к своим детям супруги так и не смогли объяснить. Начато расследование.