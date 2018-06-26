Греция бастует против соглашения по новому названию Македонии

26 Июня 2018

Оно должно положить конец 27-летнему спору. В Салониках на улицы вышли более пяти тысяч человек. У македонского консульства и у партийных бюро активисты бросали бутылки и стулья. Полиции пришлось применить перечный газ и светошумовые гранаты. Напомним, Греция и Македония полторы недели назад подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Таким образом Скопье пытается как можно скорее получить долгожданное согласие на переговоры о вступлении в ЕС.

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