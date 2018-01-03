Главы МИД Германии и Украины отменили совместную поездку в Донбасс

4 Января 2018 15:10

Она была запланирована в рамках визита Зигмара Габриэля в Украину. Однако погодные условия не позволили посетить линию разграничения в районе Мариуполя. На регион обрушился густой туман. Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о переносе визита на более поздний срок в этом месяце. Впрочем, непогода не помешала сторонам провести конструктивный диалог. Так, Габриель выступил за введение вооруженных миротворцев ООН во всем Донбассе. По его мнению, если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, то это будет новой границей в Украине. Кроме того, Габриель предложил провести новую встречу глав МИД стран "нормандского формата" на мюнхенской конференции, которая состоится в середине февраля.