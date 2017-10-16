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Глава Каталонии попросил испанского премьер-министра о встрече
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16 Октября 2017 12:03

Глава Каталонии попросил испанского премьер-министра о встрече

Сегодня истекает срок ультиматума для автономии. Барселона должна прояснить - была ли провозглашена независимость. Если ответ снова окажется невнятным, то, по заявлению испанского МИД, Мадрид пойдет на решительные меры. Каталония может потерять статус автономной области и перейти под прямое управление из центра. В неспокойный регион уже стянуто 10 тысяч полицейских и силовиков.

  

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