Глава Каталонии попросил испанского премьер-министра о встрече

16 Октября 2017 12:03

Сегодня истекает срок ультиматума для автономии. Барселона должна прояснить - была ли провозглашена независимость. Если ответ снова окажется невнятным, то, по заявлению испанского МИД, Мадрид пойдет на решительные меры. Каталония может потерять статус автономной области и перейти под прямое управление из центра. В неспокойный регион уже стянуто 10 тысяч полицейских и силовиков.