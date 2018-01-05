В мире
5 Января 2018 15:12
Гигантский тунец был продан в Японии за 323 тысячи долларов
За 323 тысячи долларов ушел с молотка гигантский тунец в Японии. В Токио прошел традиционный аукцион рыбы. За право приобрести голубого тунца весом 405 килограммов соревновались местные рестораторы. Сумма лота стала четвертой по величине за все время проведения подобных аукционов. Абсолютный рекорд установили на торгах в 2013 году - тогда тунец в 222 килограмма был продан за 1,8 миллиона долларов.
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