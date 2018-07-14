Эксперты Организации по запрещению химического оружия приглашены в Великобританию для исследования вещества "Новичок", которое было обнаружено в Эймсбери. Напомним, следователи нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме британца Чарли Роули, которого на той неделе госпитализировали из-за отравления. В Скотланд-Ярде отметили, что теперь их цель - установить, принадлежит ли этот флакон к той же партии вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Российское посольство в Лондоне в свою очередь потребовало предоставить сведения об обнаруженном веществе.