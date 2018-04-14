Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер экстренно госпитализирован

14 Апреля 2018 21:28

Мир рок-музыки взбудоражен. Экс-вокалист группы Deep Purple , американский музыкант Джо Линн Тернер экстренно госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медпомощи Минска.

Накануне 66-летнему артисту диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас состояние музыканта стабильное - наши специалисты сделали для этого все возможное. Тернер - частый гость в Беларуси. Еще несколько лет назад музыкант заявил о своем намерении переехать в Минск вместе со своей белорусской женой Майей Козыревой. Она же является менеджером исполнителя.

Супруга, а также минские врачи пока воздерживаются от комментариев. Кстати, белорусские медики уже не впервые спасают жизни мировых звезд. Так, в июле прошлого года наши врачи оказали помощь солисту Depeche Mode.