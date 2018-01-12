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Дональд Трамп назвал Майкла Вулфа психически больным
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14 Января 2018 12:07

Дональд Трамп назвал Майкла Вулфа психически больным

Президент США Дональд Трамп назвал психически больным и обвинил в распространении ложных сведений журналиста Майкла Вулфа, который написал скандальную книгу о нем. В издании "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" содержится множество компрометирующих сведений об американском лидере и членах его семьи. Автор утверждает, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию и не обладает достаточным интеллектом для того, чтобы исполнять свои обязанности главы государства. Книга уже стала бестселлером в США - ее буквально сметают с прилавков в магазинах США.

  

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