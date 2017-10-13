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Дипломатический скандал России и США продолжается
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12 Октября 2017 07:03

Дипломатический скандал России и США продолжается

Представители американских властей сорвали флаги со зданий закрытых посольств в Сан-Франциско и с торгового представительства России в Вашингтоне. Об этом сообщают дипломаты, подчеркивая, что это крайне недружественный шаг. В Госдепартаменте подтвердили факт снятия флагов, отметив, что госсимволы не сорвали, а сняли с должным уважением. Напомним, дипломатические объекты России в США были закрыты американской стороной в начале сентября после высылки из России многих сотрудников американских дипмиссий.

  

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