ЧП в центре Киева

Накануне вечером неизвестные люди в форме ворвались в университет "Украина" и взяли в заложники нескольких сотрудников. По данным местной полиции, по состоянию на это утро захватчики все еще находятся в трех корпусах учебного заведения.

Известно, что минувшим вечером к неизвестным попытался пройти мужчина с пакетом. Его задержали правоохранители. При обыске были найдены вещества, похожие на наркотики. Их направили на экспертизу. Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, инцидент напоминает рейдерский захват. Причиной тому, по разным версиям, могли послужить банковские долги или неуплата аренды за занимаемые вузом помещения.