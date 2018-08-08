ЧП в центре Киева

8 Августа 2018

Накануне вечером неизвестные люди в форме ворвались в университет "Украина" и взяли в заложники нескольких сотрудников. По данным местной полиции, по состоянию на это утро захватчики все еще находятся в трех корпусах учебного заведения.

Известно, что минувшим вечером к неизвестным попытался пройти мужчина с пакетом. Его задержали правоохранители. При обыске были найдены вещества, похожие на наркотики. Их направили на экспертизу. Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, инцидент напоминает рейдерский захват. Причиной тому, по разным версиям, могли послужить банковские долги или неуплата аренды за занимаемые вузом помещения.

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