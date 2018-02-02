ЧП в Польше. Есть пострадавшие

3 Февраля 2018 15:02

На трассе А-2, недалеко от города Конина, дальнобойщик на большой скорости врезался в пункт оплаты дорог. Пострадали 10 человек, 5 госпитализированы. На видео с камер наблюдения видно, как фура проносится через пропускной пункт, сносит на своем пути транспортные средства. Движение было заблокировано 4 часа. Как сообщили в полиции, водитель был в сильном алкогольном опьянении.