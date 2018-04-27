Спорт
27 Апреля 2018 07:17
Сборная Беларуси по хоккею проведет матчи Евровызова против Норвегии
Заключительная репетиция. Сборная Беларуси по хоккею за неделю до старта чемпионата мира проведет матчи Евровызова против Норвегии. Сегодня команды сыграют в Жлобине, в субботу - в Бобруйске. Оба поединка покажет телеканал "Беларусь 5". Начало встреч в 7 вечера. А планетарный турнир для нашей команды стартует 4 мая игрой против Швеции. В полном объеме чемпионат мира покажет телеканал "Беларусь 5".
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