Число жертв атаки на военную академию в Кабуле возросло до 11-ти

29 Января 2018 12:05

16 солдат пострадали. Сегодня утром пятеро боевиков с гранатометами попытались прорваться на территорию военного вуза. Один из них подорвал себя на входе, пытаясь открыть проход остальным. Но план террористов провалился. После трехчасовой перестрелки троих экстремистов ликвидировали, одного схватили живым. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".