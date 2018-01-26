Главная>>В мире>>Число жертв атаки на военную академию в Кабуле возросло до 11-ти
В мире
RSS
Число жертв атаки на военную академию в Кабуле возросло до 11-ти
Скачать Поделиться

29 Января 2018 12:05

Число жертв атаки на военную академию в Кабуле возросло до 11-ти

16 солдат пострадали. Сегодня утром пятеро боевиков с гранатометами попытались прорваться на территорию военного вуза. Один из них подорвал себя на входе, пытаясь открыть проход остальным. Но план террористов провалился. После трехчасовой перестрелки троих экстремистов ликвидировали, одного схватили живым. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

  

Другие новости

Пик наводнения в Париже Пік паводкі ў Парыжы 29.01.2018 13:05 / В мире Пик наводнения в Париже

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =