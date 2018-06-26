Британские парламентарии рекомендуют правительству увеличить долю оборонного бюджета до 3 % ВВП. Это позволит Королевству сохранить влияние в отношениях с НАТО и США. При этом авторы доклада отмечают необходимость наращивать потенциал в противолодочной сфере и повышении общей боеготовности национальных сил. Отметим, условием членства в НАТО является выделение на оборону не менее 2 % ВВП страны. Однако из 29 стран 21 не выполняет этого обязательства.