Британские парламентарии рекомендуют правительству увеличить долю оборонного бюджета

26 Июня 2018

Британские парламентарии рекомендуют правительству увеличить долю оборонного бюджета до 3 % ВВП. Это позволит Королевству сохранить влияние в отношениях с НАТО и США. При этом авторы доклада отмечают необходимость наращивать потенциал в противолодочной сфере и повышении общей боеготовности национальных сил. Отметим, условием членства в НАТО является выделение на оборону не менее 2 % ВВП страны. Однако из 29 стран 21 не выполняет этого обязательства.

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