Более тысячи молодых датчан могут оказаться на скамье подсудимых

16 Января 2018 08:10

По данным правоохранителей, подозреваемые распространяли интимное видео двух 15-летних школьников. Обмен шел прошлой осенью в "Фейсбуке". Некоторым подросткам уже 18, поэтому в полицию их вызвали лично. Тех, кто младше, уведомили через родителей. В случае признания вины всем подозреваемым грозит условный тюремный срок примерно на 20 дней. Также, если их признают виновными, они на 10 лет окажутся в списке людей, которых уличили в распространении детской порнографии.