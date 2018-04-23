Главная>>В мире>>Более 30 человек погибли в аварии в Северной Корее
В мире
RSS
Более 30 человек погибли в аварии в Северной Корее
Скачать Поделиться

23 Апреля 2018 12:04

Более 30 человек погибли в аварии в Северной Корее

Разбился туристический автобус. Он по неизвестной пока причине упал с моста. Трагедия произошла ночью. Среди пассажиров были граждане Китая. На месте работают оперативные службы.
  

Другие новости

Двойной теракт в Кабуле Двайны тэракт у Кабуле 22.04.2018 15:03 / В мире Двойной теракт в Кабуле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =