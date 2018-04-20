Башар Асад вернул Франции свой орден Почетного легиона

20 Апреля 2018 08:04

Награда была передана посольству Румынии в Дамаске, которое на данный момент представляет французские интересы в Сирии. Такое решение президент арабской республики принял на фоне обострения отношений с Парижем. Напомним, Франция совместно с США и Британией приняла участие в атаке против Сирии. После этого Башар Асад заявил, что "не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США". Почетную награду президенту Сирии вручил Жак Ширак еще в 2001 году.