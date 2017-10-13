13 Октября 2017 09:07

Австрия готовится к досрочным парламентским выборам. Они пройдут в воскресенье. Накануне лидеры ведущих партий страны приняли участие в заключительных теледебатах. Предвыборная кампания, по словам политологов, обещает войти в историю как самая грязная. Буквально за несколько дней до голосования вскрылась причастность социал-демократов к созданным в соцсети группам, порочащим Себастьяна Курца - кандидата от Австрийской народной партии. 31-летний Курц - нынешний министр иностранных дел. Во главе его предвыборкой кампании один из самых болезненных вопросов для австрийцев - иммиграция.